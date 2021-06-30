В Беларуси 1 июля объявлен оранжевый уровень опасности – вот какая погода будет в областных центрах

. В столице 1 июля будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем – кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +19 градусов тепла, а днем дойдет до +30 ℃.. В городе над Бугом будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают кратковременный дождь. Есть и большая вероятность грозы. Ночью температура в городе будет идентична минской, а вот днем столбики термометров покажут +26.. +28 ℃.. Переменная облачность без осадков. Ночью будет незначительно прохладнее, чем в центре страны: +15.. +17 ℃. Зато днем жители Витебска смело могут отправляться загорать – воздух прогреется до +30 ℃.. Также переменная облачность. Без существенных осадков. Температура ночью в городе будет такая же, как в Витебске. А вот днем будет жарко: от +29 ℃ до +31 ℃.. Облачно с прояснениями. Синоптики предупреждают: большая вероятность осадков. То есть дождя, грозы и даже града. Будьте осторожны. Что касается температуры воздуха, ночью в городе обещают +17.. +19 ℃, а днем – +26..+28 °C.. Переменная облачность без осадков, как и в Витебске. Ночью воздух в городе прогреется до +16..+18°C. Днем температурные показатели будут колебаться в диапазоне от +28 °C до +30°C.