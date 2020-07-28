«Мы рожаем!» В Добрушском районе врачи принимали роды в автомобиле такси

Жительница агорогородка Жгунь на 37-й неделе беременности должна была сегодня наведаться в женскую консультацию, однако почувствовала боли в животе и вызвала такси.



По дороге боли усилились. Водитель автомобиля понял, что надо спешить, включить аварийную сигнализацию и поехал по встречной полосе. Понимая, что процесс может быть быстрым, он повез будущую маму не в женскую консультацию, а к приемному покою райбольницы, вбежал в отделению и воскликнул: «Мы рожаем»!» Опытные медики – акушер-гинеколог Татьяна Сныткина и старшая медсестра Галина Царикевич незамедлительно среагировали, направились к автомобилю и приняли роды у женщины прямо в такси. Затем роженицу и малыша перевели в медучреждение.



Родился мальчик весом 3 килограмма 190 граммов и ростом 57 сантиметров.



– И мама, и малыш чувствуют себя хорошо, – рассказала заместитель главного врача УЗ «Добрушская ЦРБ» Ольга Алексеенко.



У мамы это третьи роды, в семье растут двое старших ребят.



Как сообщается, компания такси намерена торжественно встретить маму и малыша при выписке.