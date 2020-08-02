Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.9
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Мультимодальный аэродром «Орша» должен заработать в октябре

Мультимодальный аэродром «Орша» должен заработать в октябре

Об этом в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ рассказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский:

Фото: архив БЕЛТА

- Аэродром «Орша» планируется как грузовой аэропорт для осуществления грузовой работы в Национальном аэропорту Минск. Там создаются значительные и достаточно мощные логистический центр и производственный кластер. Инвестор же всегда приходит к определенной транспортной доступности. Аэродром «Орша» имеет эту доступность и может называться мультимодальным, исходя из того, что там обеспечивается воздушное сообщение, железнодорожное и автомобильное.

Сегодня воздушные суда, которые эксплуатируются гражданской авиацией, позволяют обеспечивать доставку грузов в любую точку мира, констатирует Артем Сикорский.

- В гражданской авиации эксплуатируются самолеты Boeing 747. В случае плохих метеоусловий либо других условий, при которых самолет не может осуществить посадку в Национальном аэропорту Минск, других запасных до настоящего времени у него не было. Поэтому самолетам приходилось выходить либо в Прибалтику, либо в Россию, Украину, Польшу. Для таких типов воздушных судов взлетно-посадочная полоса в Орше предоставляет дополнительные возможности для осуществления безопасных взлета и посадки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
«Городея» и «Энергетик-БГУ» сыграли вничью в заключительном матче 20-го тура чемпионата Беларуси
Зюганов: в Беларуси не дали господствовать олигархии и криминалу
Замминистра промышленности: наиболее тяжелыми для предприятий были апрель и май
Замминистра сельского хозяйства: белорусская сельскохозяйственная продукцию представлена в 104 странах мира
Девятовский: чемпионат Беларуси по легкой атлетике принес мировые результаты и олимпийские перспективы
Военный эксперт Павловский: «майданы» только будоражат людей и не действуют позитивно на развитие общества
Анастасия Мирончик-Иванова выиграла чемпионат Беларуси, замахнулась на Олимпиаду и стала певицей
Артем Сикорский: будем наращивать транзитный пассажиропоток
Минский авиаремонтный завод сможет обслуживать самолеты западного производства
Шпаковский о задержании боевиков: спецслужбы любой страны мира были бы озадачены, если бы накануне выборов в их стране вдруг появилась организованная группа военных
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Американец, чех и поляк – это новый анекдот?
Мультимодальный аэродром «Орша» должен заработать в октябре
Белорусские врачи о работе во время пандемии COVID-19: «Сражались – это громко сказано. Были поставлены задачи, которые были выполнены»
Караник о пандемии коронавируса в стране: когда пришло время, каждый выполнил свой долг
Эксперт об инциденте в Лиде: «У тебя есть право – проголосуй, как ты считаешь нужным. Но не говори от имени всех»
Бич выборов-2020 – огромное количество неграмотных «голосовалок». Мнение эксперта
«Рух» победил «Минск» в чемпионате страны по футболу
Министерству по чрезвычайным ситуациям выделят 2 миллиона рублей на авансовый платеж за комплект лопастей для авиации
Акция «Моя родина! Моя Беларусь!» в Смолевичах - стрим
Связь 3G доступна на 98,4% территории Беларуси
Саснович вышла в третий раунд квалификации турнира в Палермо
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Под откос
Белгидромет: условия для уборки зерновых улучшатся в начале следующей недели
«Торпедо-БелАЗ» одержало победу над БАТЭ, уступая по ходу матча 0:2
Теннис. Ивашко и Герасимов уступили в выставочных матчах
Более 1,2 тысячи субъектов хозяйствования получили налоговые льготы и преференции по Указу № 143
Как на Линии Сталина отметили 90-летие ВДВ
"Никаких переносов нет" – Эйсмонт о дате проведения Послания Президента Беларуси народу и Парламенту
В ЕАЭС разрабатывают 12 новых проектов техрегламентов
В Заславле завершился чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ
Гимназия-колледж при Академии музыки торжественно открылась после реконструкции в Минске
LOT вновь начала летать в Минск
мнение
Михаил КУЧКО
Молочное лобби цифрой прирастать будет
Правительство предоставит Белагропромбанку гарантии в погашении кредитов двух предприятий
Брест празднует День ВДВ
Минздрав: в Беларуси выздоровели и выписаны 62 тыс. 896 пациентов, переболевших коронавирусом
В Витебске отмечают 90-летие ВДВ
Средневековый лагерь развернули на месте городища древнего Берестья - стрим
Биткоин подорожал до 12 тысяч долларов
В каменецком ОАО "Беловежский" на уборке хлеба трудятся пять женщин
Брестский полигон примет конкурсы "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда" АрМИ
Сделка Microsoft по покупке TikTok сорвалась
В Добрушском районе на пожаре из-за курения погиб сельчанин
После крушения парома в Таиланде пропали шесть человек
Погода на понедельник: сильный ветер и до +29
Галкин решил не комментировать развод с Пугачевой
Авторы
СКАНИРУЙТЕ