Об этом в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ рассказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский:
Фото: архив БЕЛТА
- Аэродром «Орша» планируется как грузовой аэропорт для осуществления грузовой работы в Национальном аэропорту Минск. Там создаются значительные и достаточно мощные логистический центр и производственный кластер. Инвестор же всегда приходит к определенной транспортной доступности. Аэродром «Орша» имеет эту доступность и может называться мультимодальным, исходя из того, что там обеспечивается воздушное сообщение, железнодорожное и автомобильное.
Сегодня воздушные суда, которые эксплуатируются гражданской авиацией, позволяют обеспечивать доставку грузов в любую точку мира, констатирует Артем Сикорский.
- В гражданской авиации эксплуатируются самолеты Boeing 747. В случае плохих метеоусловий либо других условий, при которых самолет не может осуществить посадку в Национальном аэропорту Минск, других запасных до настоящего времени у него не было. Поэтому самолетам приходилось выходить либо в Прибалтику, либо в Россию, Украину, Польшу. Для таких типов воздушных судов взлетно-посадочная полоса в Орше предоставляет дополнительные возможности для осуществления безопасных взлета и посадки.
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Мультимодальный аэродром «Орша» должен заработать в октябре
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