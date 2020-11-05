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Московский ЦСКА сыграет с «Фейеноордом» на групповой стадии Лиги Европы

Сегодня в Европе ожидается очередной вечер большого футбола: будут сыграны 24 матча третьего тура группового раунда ЛЕ.

Фрагмент матча ЦСКА – «Динамо» (Загреб)

Один из самых интересных для нас матчей состоится в Роттердаме, где «Фейеноорд» примет московский ЦСКА белорусского специалиста Виктора Гончаренко. Перед началом групповой стадии эти команды назывались главными претендентами на выход в плей-офф из квартета «K». Однако пока их дела идут со скрипом. «Армейцы» свои предыдущие встречи против австрийского «Вольфсберга» (1:1) и хорватского «Динамо» (0:0) завершили вничью. А «Фейеноорд», возглавляемый в свое время плодотворно работавшим в России Диком Адвокаатом, пока выступает и того хуже: его матч против динамовцев Загреба также закончился безголевым миром, но «Вольфсбергу» команда из Нидерландов проиграла, причем разгромно – 1:4. Впрочем, так или иначе испытание «армейцам» предстоит очень серьезное. И они к нему готовы.

Виктор Гончаренко на предматчевой пресс-конференции заверил, что досконально изучил соперника и ждет яркой игры. «Работа тренера – глубоко проанализировать. Мы посмотрели много матчей «Фейеноорда» как в чемпионате, так и в Лиге Европы. Мы очень хорошо знаем кадровую ситуацию и как команда меняла схему в игре с «Вольфсбергом», как атакует и как обороняется. В чемпионате Нидерландов больше открытых матчей, чем в нашей Премьер-лиге. Мы знаем, как действует «Фейеноорд», и это не та команда, которая будет долго и глубоко обороняться. Мы знаем, что они любят атаковать, а они знают, что мы любим то же самое. Ожидаю футбола, который очень нравится болельщикам. Не могу сказать, что это будет слишком открытый матч, но должно быть интересно», – цитирует белорусского специалиста официальный сайт московского ЦСКА.


Сложные матчи предстоит провести сегодня и нашим старым знакомым – то есть клубам, которые в квалификации еврокубков взяли верх над белорусскими командами. «Маккаби» из Тель-Авива, который отправил из Лиги чемпионов в Лигу Европы брестское «Динамо» (1:0), а затем сам оказался во втором по значимости еврокубке, сегодня вечером проведет гостевой поединок против одного из лучших клубов Испании – «Вильярреала». Болгарский «Лудогорец» из Разграда, не пустивший в группу ЛЕ все тех же брестчан (2:0), примет английский «Тоттенхэм». А софийский ЦСКА, который в квалификации Лиги Европы выбил борисовский БАТЭ (2:0), схлестнется в швейцарском Берне с «Янг Бойз».

Полностью программа третьего тура группового этапа Лиги Европы выглядит так:

Группа «A»: «Рома» – ЧФР, «Янг Бойз» – ЦСКА (София).

Группа «B»: «Рапид» – «Дандолк», «Арсенал» (Лондон) – «Мольде».

Группа «C»: «Славия» (Прага) – «Ницца», «Хапоэль» (Беэр-Шева) – «Байер».

Группа «D»: «Бенфика» – «Рейнджерс», «Лех» – «Стандард».

Группа «E»: ПАОК – ПСВ, «Омония» – «Гранада».

Группа «F»: «Реал Сосьедад» – «Алкмаар», «Риека» – «Наполи».

Группа «G»: «Лестер» – «Брага», «Заря» – АЕК.

Группа «H»: «Селтик» – «Спарта», «Милан» – «Лилль».

Группа «I»: «Сивасспор» – «Карабах», «Вильярреал» – «Маккаби» (Тель-Авив).

Группа «J»: «Лудогорец» – «Тоттенхэм», «Антверпен» – ЛАСК.

Группа «K»: «Динамо» (Загреб) – «Вольфсберг», «Фейеноорд» – ЦСКА (Москва).

Группа «L»: «Црвена Звезда» – «Гент», «Хоффенхайм» – «Слован» (Либерец).
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Фото: РЕЙТЕР
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