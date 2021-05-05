Молодежь Гродненщины присоединилась к акции «Солдаты Победы»

Гродненский городской комитет ОО «БРСМ»

В эти торжественные майские дни ветераны получают праздничные открытки с теплыми словами благодарности за ратный подвиг и мирное небо над головой, а также памятные подарки и душевные песни под гармонь по месту жительства.Сегодня праздничный концерт под окнами домов ветеранов Великой Отечественной был особенно торжественным, ведь в нем принял участие военный оркестр Гродненской пограничной группы.Гродненская молодежь постаралась на славу, подарив ветеранам с убеленными сединой висками отличное настроение и уверенность в том, что их самоотверженность и героизм не будут забыты будущими поколениями земляков. Подробной информацией поделилась с sb.byВ преддверии Дня Победы праздничные поздравления от «Молодежной агитбригады» продолжатся 6 и 7 мая.Фото: