Акция «Солдаты Победы» – одно из знаковых мероприятий, которые массово проводится накануне святого для всех праздника 9 Мая.
В эти торжественные майские дни ветераны получают праздничные открытки с теплыми словами благодарности за ратный подвиг и мирное небо над головой, а также памятные подарки и душевные песни под гармонь по месту жительства.
Сегодня праздничный концерт под окнами домов ветеранов Великой Отечественной был особенно торжественным, ведь в нем принял участие военный оркестр Гродненской пограничной группы.
Гродненская молодежь постаралась на славу, подарив ветеранам с убеленными сединой висками отличное настроение и уверенность в том, что их самоотверженность и героизм не будут забыты будущими поколениями земляков. Подробной информацией поделилась с sb.by первый секретарь Октябрьского районного комитета БРСМ
г. Гродно Анна Григоренко:
– Мы стремились сделать мероприятие неординарным и запоминающимся надолго. Надеюсь, что это получилось. Сегодня наши поздравления принимали ветераны Великой Отечественной войны Виктор Никулин и Антон Горбачик. «Молодежная агитбригада» из Гродненского музыкального колледжа подарила атмосферу праздника ветеранам, для них звучали полюбившиеся всем песни Победы. Они подпевали. Все было очень трогательно и по-семейному уютно. В эти предпраздничные дни хочется вновь и вновь выразить особые слова благодарности тем людям, которые ковали Великую Победу. Хотя, по большому счету, никаких слов не хватит для этого! Благодаря ветеранам-победителям живем мы с вами, живет наша любимая Родина...
В преддверии Дня Победы праздничные поздравления от «Молодежной агитбригады» продолжатся 6 и 7 мая.
Фото: Гродненский городской комитет ОО «БРСМ»
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Молодежь Гродненщины присоединилась к акции «Солдаты Победы»
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