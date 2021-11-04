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Мишустин: Россией и Беларусью найдены компромиссные взаимоприемлемые решения по всем направлениям

От углубления интеграции большие преимущества получат жители России и Беларуси. Об этом сегодня на заседании Высшего государственного Совета Союзного государства заявил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Оценивая результаты союзного госстроительства и усилия Москвы и Минска по активизации интеграционных процессов, Михаил Мишустин констатировал:

– Найдены компромиссные взаимоприемлемые решения по всем основным направлениям. Союзные программы охватывают макроэкономическую, промышленную, аграрную политику, общие правила конкуренции, единый транспортный рынок, интеграцию систем прослеживаемости и маркировки товаров, ветеринарного и фитосанитарного контроля.

Говоря о взаимодействии в сфере энергетики, глава Правительства России заметил:

– Начинаем поэтапно формировать объединенные рынки нефти, газа и электроэнергии. Выполнение союзных программ обеспечит новые условия в налоговой и таможенной сферах, и предприниматели России и Беларуси смогут расширить деловую активность в обеих странах, создавать новые совместные предприятия и рабочие места, нарастить экспорт конкурентоспособных товаров.

Михаил Мишустин подчеркнул:

– От углубления интеграции большие преимущества получат жители России и Беларуси. Именно в этом вижу нашу главную общую цель. В рамках Союзного государства будут сформированы единые подходы по гармонизации законодательства в части трудовых отношений, а также занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения. Впереди нас ждет еще более серьезный этап – реализация всех достигнутых договоренностей.
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