В ведомстве рассказали, что все участники пострегистрационных исследований российской вакцины против коронавируса «Спутник V», которые получили первый компонент препарата, чувствуют себя удовлетворительно, сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Всего скрининг прошли 109 пациентов, из них сто вакцинированы. Девять пациентов не прошли скрининг по разным причинам - положительные анализы на COVID-19 (в том числе наличие антител), повышенная температура на момент рандомизации и другие.
В исследованиях участвуют минские поликлиники № 4 (включено 20 пациентов), № 5 (20 пациентов), № 14 (28 пациентов), № 28 (32 пациента).
Через 21 день после первого введения препарата будет введен второй компонент.
Все добровольцы будут находиться под наблюдением 180 дней с момента первой вакцинации. Специалисты при этом оценивают эпидемиологическую эффективность, иммуногенность и безопасность вакцины.
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Минздрав: все белорусские участники исследований вакцины против коронавируса «Спутник V» чувствуют себя удовлетворительно
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