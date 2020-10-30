Минздрав: все белорусские участники исследований вакцины против коронавируса «Спутник V» чувствуют себя удовлетворительно

Всего скрининг прошли 109 пациентов, из них сто вакцинированы. Девять пациентов не прошли скрининг по разным причинам - положительные анализы на COVID-19 (в том числе наличие антител), повышенная температура на момент рандомизации и другие.В исследованиях участвуют минские поликлиники № 4 (включено 20 пациентов), № 5 (20 пациентов), № 14 (28 пациентов), № 28 (32 пациента).Через 21 день после первого введения препарата будет введен второй компонент.Все добровольцы будут находиться под наблюдением 180 дней с момента первой вакцинации. Специалисты при этом оценивают эпидемиологическую эффективность, иммуногенность и безопасность вакцины.