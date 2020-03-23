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  2. Минздрав: на сегодняшний день выписаны или готовятся к выписке 22 пациента, ранее заразившиеся коронавирусом

Минздрав: на сегодняшний день выписаны или готовятся к выписке 22 пациента, ранее заразившиеся коронавирусом

Количество тестов на COVID-19 в Беларуси достигло 21 тысячи, рассказали в министерстве.

— На сегодняшний день уже выписаны или готовятся к выписке 22 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат, после проведенного лечения тесты отрицательные. Еще 59 находятся под медицинским контролем и на лечении, — рассказали в Телеграм-канале ведомства.

При этом количество проведенных тестов на COVID-19 в Беларуси с 23 января достигло 21 тысячи.

В Минздраве отметили, что Беларусь вошла в топ-10 стран мира с наибольшим числом выполненных тестов на коронавирус.

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