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  2. Минюст: действия адвокатов Михеля, Кирилюка, Казак и Конона дискредитировали звание адвоката

Минюст: действия адвокатов Михеля, Кирилюка, Казак и Конона дискредитировали звание адвоката

Адвокаты Минской областной коллегии адвокатов Михель Константин Николаевич, Кирилюк Михаил Валерьевич, а также адвокаты Минской городской коллегии адвокатов Казак Людмила Сергеевна и Конон Максим Викторовича лишены лицензий и не могут заниматься больше адвокатской деятельностью. Такой вывод сделала квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности, рассмотрев материалы в отношении них о прекращении действия специальных разрешений (лицензий) на право осуществления адвокатской деятельности. Как сообщили в министерстве юстиции, основанием для рассмотрения указанного вопроса послужили факты совершения ими административных правонарушений.


- Адвокаты Михель К.Н. и Конон М.В. в нарушение установленного порядка приняли участие в массовых мероприятиях без соответствующего разрешения местного исполнительного комитета, чем совершили административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 23.34 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Адвокат Казак Л.С. оказала неповиновение законному требованию сотрудника милиции при исполнении им служебных обязанностей, совершив тем самым административное правонарушение, предусмотренное статьей 23.4 указанного кодекса. Адвокат Кирилюк М.В. допустил в глобальной компьютерной сети Интернет публичные заявления, содержащие грубые, бестактные выражения в отношении представителей государственных органов, что является недопустимым, - уточнили в министерстве юстиции.

В ведомстве напомнили, что основными задачами адвокатуры являются оказание на профессиональной основе юридической помощи клиентам, а также участие в правовом воспитании граждан, направленном на распространение правовых знаний для роста правовой культуры и уважительного отношения к праву.

- Адвокат, выполняющий публично-правовые функции, являющийся участником отправления правосудия и общественным деятелем, при выполнении указанных задач должен иметь глубокое уважение к закону, неукоснительно соблюдая его нормы.
   
Правила профессиональной этики предписывают адвокату придерживаться норм профессиональной морали, не совершать поступков, унижающих его честь и достоинство, действий, подрывающих престиж адвокатуры. В целях поддержания чести и достоинства адвокату следует быть, в том числе вежливым и тактичным, соблюдать деловую манеру в общении.

  - В силу особенности своей профессиональной деятельности адвокаты во всём мире являются для общества ориентиром нравственных норм поведения. Неправомерные действия адвоката наносят социальным отношениям гораздо больший вред, чем подобные действия иного лица, - отметили в министерстве и подчеркнули, что совершая административные правонарушения, допуская грубые   и бестактные выражения в публичных заявлениях, указанные адвокаты, будучи специалистами в области права, не могли не осознавать противоправность своих действий и последствий их совершения, следовательно, допустили их умышленно.

По итогам рассмотрения Квалификационная комиссия пришла к выводу, что вышеуказанные действия адвокатов являются дискредитирующими звание адвоката и адвокатуру, что относится к проступку, не совместимому со званием адвоката, и влечет прекращение действия лицензии. 

Ирина Белая
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