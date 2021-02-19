Минюст: действия адвокатов Михеля, Кирилюка, Казак и Конона дискредитировали звание адвоката

- уточнили в министерстве юстиции.В ведомстве напомнили, что основными задачами адвокатуры являются оказание на профессиональной основе юридической помощи клиентам, а также участие в правовом воспитании граждан, направленном на распространение правовых знаний для роста правовой культуры и уважительного отношения к праву.Правила профессиональной этики предписывают адвокату придерживаться норм профессиональной морали, не совершать поступков, унижающих его честь и достоинство, действий, подрывающих престиж адвокатуры. В целях поддержания чести и достоинства адвокату следует быть, в том числе вежливым и тактичным, соблюдать деловую манеру в общении.По итогам рассмотрения Квалификационная комиссия пришла к выводу, что вышеуказанные действия адвокатов являются дискредитирующими звание адвоката и адвокатуру, что относится к проступку, не совместимому со званием адвоката, и влечет прекращение действия лицензии.Ирина Белая