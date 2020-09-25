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Минтруда и соцзащиты разъяснило новации о возмещении расходов на проживание в командировке

В Беларуси внесены изменения в Положение о порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках. Министерство труда и социальной защиты прокомментировало корреспонденту БЕЛТА суть изменений.

Фото: архив БЕЛТА

Действующее положение было утверждено постановлением Совета Министров от 19 марта 2019 года № 176. А 22 сентября 2020 года Совмин принял уже новое постановление № 550. Этим документом предусматривается корректировка действующих подходов по возмещению расходов по найму жилого помещения при служебных командировках: в пределах Беларуси и за границу.

Норма для бюджетных организаций

Для бюджетных организаций предусмотрено обязательное представление подтверждающих документов для возмещения расходов по найму жилого помещения.

При отсутствии таких документов возмещение осуществляется в размере 5% от размеров, установленных по найму жилого помещения, в зависимости от страны командирования (в пределах Беларуси либо за границу).

Норма для иных организаций

Иные организации, не относящиеся к бюджетным, а также индивидуальные предприниматели наделяются правом самостоятельно принимать решение, каким образом возмещать расходы по найму жилого помещения: с подтверждающими документами либо без них.

С учетом данного подхода предусмотрена следующая норма. При принятии решения о возмещении расходов по найму жилого помещения без представления подтверждающих документов принятия локального правового акта не требуется; на основании подтверждающих документов – такое решение необходимо закрепить в локальном правовом акте.

При принятии нанимателем решения о возмещении работникам расходов по найму жилого помещения на основании подтверждающих документов, но при их отсутствии у командированного работника, указанные расходы возмещаются в размере, не превышающем 20%, но не менее 5% от размеров, установленных по найму жилого помещения, в зависимости от страны командирования (в пределах Беларуси либо за границу). Конкретный размер возмещения устанавливается нанимателем в локальном правовом акте.

Норма для всех организаций

Исходя из условий командирования за границу, у работника может происходить запланированная либо незапланированная временная остановка в пути.

Согласно действующим нормам положения, в этом случае возмещение расходов по найму жилого помещения производится только посредством выданной корпоративной дебетовой карточки.

Новым постановлением предусматривается, что при временной остановке в пути следования сумма расходов на указанные выше цели возмещается на основании подтверждающих документов. Размеры не должны превышать установленные приложением 2 к положению по стране, в которой произошла временная остановка в пути.

Постановлением также предусмотрено возмещение командированным работникам расходов по бронированию мест в гостиницах, а также оплате обязательных тестов и иных видов эпидемиологического контроля, связанных с диагностикой вирусных инфекций.

Постановление вступает в силу с 6 октября 2020 года и применяется в отношении работников, направленных в служебные командировки начиная с этой даты.
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