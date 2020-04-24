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  2. Министр образования Игорь Карпенко посещает гродненские учебные заведения

Министр образования Игорь Карпенко посещает гродненские учебные заведения

Первой в насыщенной программе визита стала Гродненская гимназия № 10. Игорь Карпенко побеседовал с руководством, педагогами и поинтересовался тем, как организован образовательный процесс в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Также активно интересовался заработной платой учителей гимназии, спрашивал о трудностях и пожеланиях.


Директор гимназии № 10 Елена Зинчук рассказала о нововведениях:

— К 20 апреля подошли с единой системой организации учебного процесса 4-й четверти. Все требования санитарного надзора выполнены на сто процентов, в том числе что касается и проведения массовых мероприятий. Очень важным был вопрос организации горячего питания. Создана санитарная зона. Дети сидят по одному за столом, работники пищеблока обеспечены средствами защиты. Внимательно следим за здоровьем наших сотрудников   18 % всего персонала пенсионного возраста (как технички, так и педагоги).



На сегодняшний день учебный процесс в гимназии организован так, что может стать примером и для других учебных заведений страны. Заместитель директора по учебной работе Алина Жук рассказала о новом опыте работы:

—Прежде всего, рассчитывали на очное обучение, но готовились к тому, что часть учащихся останется дома. Разработаны три модели удаленной формы работы. Хочу отметить, что такая форма применялась и ранее. Первая модель рассчитана на то, что у ученика есть в наличии смартфон, компьютер или ноутбук с выходом в интернет. При этом 78% школьников выбрали именно ее. Все педагоги свободно владеют всеми информационными ресурсами, сервисами и платформами. Вторая модель предусматривает наличие гаджетов без выхода во всемирную сеть. Третья модель — отсутствие планшетов, ноутбуков и так далее. Здесь во главу угла ставится полностью самостоятельная работа под чутким руководством педагога. В итоге каждый может выбрать то, что ему удобно.

В рамках рабочей поездки Игорь Карпенко посетит Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна, ГрГУ имени Янки Купалы, Научно-технологический парк Купаловского вуза.

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