Министр образования Игорь Карпенко посещает гродненские учебные заведения

Первой в насыщенной программе визита стала Гродненская гимназия № 10. Игорь Карпенко побеседовал с руководством, педагогами и поинтересовался тем, как организован образовательный процесс в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Также активно интересовался заработной платой учителей гимназии, спрашивал о трудностях и пожеланиях.





Директор гимназии № 10 Елена Зинчук рассказала о нововведениях:

— К 20 апреля подошли с единой системой организации учебного процесса 4-й четверти. Все требования санитарного надзора выполнены на сто процентов, в том числе что касается и проведения массовых мероприятий. Очень важным был вопрос организации горячего питания. Создана санитарная зона. Дети сидят по одному за столом, работники пищеблока обеспечены средствами защиты. Внимательно следим за здоровьем наших сотрудников — 18 % всего персонала пенсионного возраста (как технички, так и педагоги).









На сегодняшний день учебный процесс в гимназии организован так, что может стать примером и для других учебных заведений страны. Заместитель директора по учебной работе Алина Жук рассказала о новом опыте работы:

—Прежде всего, рассчитывали на очное обучение, но готовились к тому, что часть учащихся останется дома. Разработаны три модели удаленной формы работы. Хочу отметить, что такая форма применялась и ранее. Первая модель рассчитана на то, что у ученика есть в наличии смартфон, компьютер или ноутбук с выходом в интернет. При этом 78% школьников выбрали именно ее. Все педагоги свободно владеют всеми информационными ресурсами, сервисами и платформами. Вторая модель предусматривает наличие гаджетов без выхода во всемирную сеть. Третья модель — отсутствие планшетов, ноутбуков и так далее. Здесь во главу угла ставится полностью самостоятельная работа под чутким руководством педагога. В итоге каждый может выбрать то, что ему удобно.

В рамках рабочей поездки Игорь Карпенко посетит Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна, ГрГУ имени Янки Купалы, Научно-технологический парк Купаловского вуза.