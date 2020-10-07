Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Козлович, комментируя информацию из меморандума ПАО «Газпром», которая вчера была опубликована в СМИ. Ее слова передает БЕЛТА.
– Беларусь своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства по транзиту российского газа в Европу в рамках действующих двусторонних соглашений. Информация о «неких рисках» и «возможных сбоях в транзите» не имеет под собой никаких оснований, – сказала Ольга Козлович.
Как уточнила пресс-секретарь ведомства, Минэнерго рассчитывает, что представители международного бизнес-сообщества смогут объективно оценить ситуацию и сделать выводы на основе конкретных фактов.
Фото: БЕЛТА
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Минэнерго: информация о сбоях в транзите российского газа не имеет под собой никаких оснований
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