Милиционеры ГУВД Мингорисполкома поздравили детей из подшефного детского дома

Этот СПЦ находится под патронажем ГУВД уже шесть лет. Здесь проживают и обучаются 16 ребят, которые по разным причинам остались без попечения родителей.

Для воспитанников центра люди в погонах приготовили много подарков и новогодних сюрпризов. Ранее милиционеры организовали для детей увлекательную поездку в питомник сибирских хаски.















– Участие в республиканской акции «Наши дети» стало доброй традицией для столичной милиции, – отметил Михаил Вячеславович. – Мы всегда стараемся уделять внимание детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, тем, кому так не хватает приятных сюрпризов в канун новогодних праздников. И это только одно из мероприятий в рамках благотворительного марафона. Сотрудники милиции посетили детские дома, семьи, признанные находящимися в социально опасном положении, социально-педагогические центры, чтобы подарить детям подарки и положительные эмоции. И, конечно, самая лучшая благодарность для нас – их счастливые улыбки и хорошее настроение.







Музыкальным поздравлением порадовала присутствующих солистка заслуженного коллектива Республики Беларусь духового оркестра ГУВД Мингорисполкома Ирина Веркович. Особенным сюрпризом для детей стало появление Деда Мороза и Снегурочки. Ребята поучаствовали в игровой программе у елки, хоровод вокруг которой с ними водил руководитель столичного ведомства. Дети также подготовили для гостей в погонах праздничную программу.



На прощание воспитанники СПЦ от всей души поблагодарили столичных милиционеров за проявленную заботу и пообещали, что будут и дальше радовать своих воспитателей хорошим поведением и успехами в учебе.



Фото ГУВД Мингорисполкома