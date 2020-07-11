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Милиционер и прохожий спасли человека, тонувшего в Свислочи

ЧП произошло накануне ночью в районе столичной улицы Зыбицкая, рассказали в МВД Беларуси.

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Милиционер и прохожий спасли ночью человека, тонувшего в Свислочи в районе Зыбицкой.

- Около 3 часов ночи, во время несения службы по охране общественного порядка на улице Зыбицкой сотрудники столичного отряда милиции особого назначения увидели, как с парапета в реку упал молодой человек и начал тонуть, - рассказала пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

В итоге милиционер перепрыгнул через ограждение и поплыл на помощь молодому человеку. Также на помощь утопающему бросился прохожий. Благодаря совместной работе бедолагу вытащили из воды и вызвали медиков, однако госпитализация не понадобилась.

- К сожалению, мужчина, оказавший помощь, не сообщил о себе и его данные неизвестны. Правоохранители благодарны незнакомцу за помощь в спасении утопающего и активную гражданскую позицию, - добавили в МВД Беларуси.

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