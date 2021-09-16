МИД РФ: Россия передала США конкретные данные о вмешательстве в выборы

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подробности приводит ТАСС.
По словам Марии Захаровой, Россия предоставила США конкретные данные, в том числе даты и IP-адреса, по факту американского вмешательства в выборы в Госдуму.
«И фразами о том, что они не принимают эти обвинения или не согласны с ними, они не отделаются. Это фактология, это фактура», – отметила официальный представитель МИД РФ. Она добавила, что терпение России в отношении американских компаний в контексте вмешательства в выборы небезгранично.
Выборы в Госдуму будут проходить в течение 17–19 сентября.
Фото: ТАСС