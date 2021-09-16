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  2. МИД РФ: Россия передала США конкретные данные о вмешательстве в выборы

МИД РФ: Россия передала США конкретные данные о вмешательстве в выборы

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подробности приводит ТАСС.


По словам Марии Захаровой, Россия предоставила США конкретные данные, в том числе даты и IP-адреса, по факту американского вмешательства в выборы в Госдуму.

«И фразами о том, что они не принимают эти обвинения или не согласны с ними, они не отделаются. Это фактология, это фактура», – отметила официальный представитель МИД РФ. Она добавила, что терпение России в отношении американских компаний в контексте вмешательства в выборы небезгранично.

Выборы в Госдуму будут проходить в течение 17–19 сентября.

Фото: ТАСС
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