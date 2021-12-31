Медики подарили Лукашенко дореволюционный стетоскоп, Президент медикам – УЗИ-аппарат экспертного класса

Сегодня во время посещения РНПЦ "Мать и дитя" Президент подарил учреждению ультразвуковой аппарат экспертного класса. Он предназначен для проведения широкого спектра исследований: акушерско-гинекологических, урологических, сосудистых и кардиологических, а также в педиатрии и неонатологии. Он обладает возможностями цветового и энергетического допплера, программами объемных изображений в реальном времени и панорамного сканирования, а также программами, улучшающими качество изображения. Использование такого аппарата позволит проводить различные экспертные и специализированные исследования плода, начиная с ранних сроков беременности, выявлять аномалии развития плода, включая врожденные пороки сердца.
Также Глава государства привез в РНПЦ сладкие подарки – корзины с фруктами – от коллег по СНГ из южных стран. Их вручили медикам. Все мамы, находящиеся на лечении, также получили подарки от Главы государства.
Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич подарил Александру Лукашенко деревянный стетоскоп, который был найден в Куринской амбулатории врача общей практики Витебского района, где до революции работала больница. Акушерский стетоскоп – один из самых необходимых во врачебной практике медицинских инструментов. В прошедшем году медицинское сообщество отметило 205-летний юбилей изобретения прибора.
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