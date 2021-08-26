Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.96
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Медики Гомельщины создали информационные группы по развенчиванию антипрививочных мифов

Медики Гомельщины создали информационные группы по развенчиванию антипрививочных мифов

Медики Гомельской области создали информационные группы, целью которых является развенчивание антипрививочных мифов, сообщили в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. 

Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Гомельский государственный медицинский университет и Гомельская областная инфекционная клиническая больница создали информационные группы по профилактике коронавирусной инфекции и необходимости вакцинации, проинформировали в центре. 

Сотрудники данных учреждений развеют все мифы, ответят на все вопросы, касающиеся инфекции COVID-19. Пригласить информационную группу в свой коллектив вы можете, направив письмо по электронной почте Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ.

Специалисты напоминают, что сила антиковидной вакцины в ее способности защищать от COVID-19 не только отдельных людей, но и окружающих. Для достижения коллективного иммунитета потребуется вакцинация значительной части населения, что приведет к уменьшению количества вируса, способного распространятся среди людей. 

Информации о коронавирусной инфекции стало так много, что разобраться в ней очень непросто, подчеркнули в центре. Оценить, насколько заслуживает доверия тот или иной источник, человеку без специального образования практически невозможно. Многие не верят, что можно забыть о риске заражения ковидом, сделав прививку от коронавируса. Как долго прививка способна защитить организм? Какой иммунитет формируют новые вакцины? Эти и многие другие вопросы люди задают работникам здравоохранения постоянно.

Ранее сообщалось, что в целях широкого информирования населения жителям Гомельской области разносят индивидуальные приглашения на вакцинацию по почтовым ящикам, чтобы все больше людей подключалось к прививочной кампании. Медики советуют гражданам, получив такое приглашение, не игнорировать его: 

Вакцинация эффективное решение, чтобы защитить себя и своих близких в сложившейся непростой эпидемиологической ситуации. Получив иммунитет к коронавирусу, вы не сможете стать бессимптомным носителем и заразить своих близких.

В Гомельской области в настоящее время реализуется удобная система вакцинирования сделать прививку от коронавируса можно достаточно просто, быстро и удобно. Помимо организаций здравоохранения, вакцинироваться можно в торговых центрах, на предприятиях, даже на рынках. При себе необходимо иметь только паспорт.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы