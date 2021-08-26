Медики Гомельщины создали информационные группы по развенчиванию антипрививочных мифов

Медики Гомельской области создали информационные группы, целью которых является развенчивание антипрививочных мифов, сообщили в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

– Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Гомельский государственный медицинский университет и Гомельская областная инфекционная клиническая больница создали информационные группы по профилактике коронавирусной инфекции и необходимости вакцинации, – проинформировали в центре.

Сотрудники данных учреждений развеют все мифы, ответят на все вопросы, касающиеся инфекции COVID-19. Пригласить информационную группу в свой коллектив вы можете, направив письмо по электронной почте Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ.

Специалисты напоминают, что сила антиковидной вакцины – в ее способности защищать от COVID-19 не только отдельных людей, но и окружающих. Для достижения коллективного иммунитета потребуется вакцинация значительной части населения, что приведет к уменьшению количества вируса, способного распространятся среди людей.

– Информации о коронавирусной инфекции стало так много, что разобраться в ней очень непросто, – подчеркнули в центре. – Оценить, насколько заслуживает доверия тот или иной источник, человеку без специального образования практически невозможно. Многие не верят, что можно забыть о риске заражения ковидом, сделав прививку от коронавируса. Как долго прививка способна защитить организм? Какой иммунитет формируют новые вакцины? Эти и многие другие вопросы люди задают работникам здравоохранения постоянно.

Ранее сообщалось, что в целях широкого информирования населения жителям Гомельской области разносят индивидуальные приглашения на вакцинацию по почтовым ящикам, чтобы все больше людей подключалось к прививочной кампании. Медики советуют гражданам, получив такое приглашение, не игнорировать его:

– Вакцинация – эффективное решение, чтобы защитить себя и своих близких в сложившейся непростой эпидемиологической ситуации. Получив иммунитет к коронавирусу, вы не сможете стать бессимптомным носителем и заразить своих близких.

В Гомельской области в настоящее время реализуется удобная система вакцинирования – сделать прививку от коронавируса можно достаточно просто, быстро и удобно. Помимо организаций здравоохранения, вакцинироваться можно в торговых центрах, на предприятиях, даже на рынках. При себе необходимо иметь только паспорт.