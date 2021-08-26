Маврикий смягчит ограничения для вакцинированных туристов

С 1 сентября на острове Маврикий вносятся изменения в правила въезда иностранцев. Соответствующая информация опубликована на сайте АТОР.
Так, после прибытия на популярный курорт находиться в специальном «курортном пузыре» теперь можно будет не 14, а семь дней. Несмотря на запрет покидать территорию отеля, привитым гостям будут доступны все удобства, включая бассейн и пляж.
Но непривитые отдыхающие по-прежнему должны будут отправляться на двухнедельный карантин в отеле-обсерваторе.
По мнению экспертов туристической отрасли, Маврикий вряд ли будет пользоваться спросом у туристов. Несмотря на возобновление авиасообщения с Россией, добраться до курорта можно только с пересадкой.
Отмечается, что вакцинированные туристы не готовы соблюдать недельный карантин даже в пятизвездочном отеле со всеми удобствами.
Ранее в августе власти Маврикия анонсировали послабления в коронавирусных ограничениях для вакцинированных туристов. С 1 октября им разрешат без ограничений перемещаться по острову. Для этого по прилете необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до отъезда.
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