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Маврикий смягчит ограничения для вакцинированных туристов

С 1 сентября на острове Маврикий вносятся изменения в правила въезда иностранцев. Соответствующая информация опубликована на сайте АТОР.


Так, после прибытия на популярный курорт находиться в специальном «курортном пузыре» теперь можно будет не 14, а семь дней. Несмотря на запрет покидать территорию отеля, привитым гостям будут доступны все удобства, включая бассейн и пляж. 

Но непривитые отдыхающие по-прежнему должны будут отправляться на двухнедельный карантин в отеле-обсерваторе. 

По мнению экспертов туристической отрасли, Маврикий вряд ли будет пользоваться спросом у туристов.  Несмотря на возобновление авиасообщения с Россией, добраться до курорта можно только с пересадкой.

Отмечается, что вакцинированные туристы не готовы соблюдать недельный карантин даже в пятизвездочном отеле со всеми удобствами.

Ранее в августе власти Маврикия анонсировали послабления в коронавирусных ограничениях для вакцинированных туристов. С 1 октября им разрешат без ограничений перемещаться по острову. Для этого по прилете необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до отъезда. 

Фото: pixabay.com
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