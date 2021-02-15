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Матвиенко: только народ Республики Беларусь вправе определять будущее своей страны

Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко направила приветствие в адрес делегатов и гостей шестого Всебелорусского народного собрания. В нем, в частности, говорится:


 От имени Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и от себя лично приветствую делегатов и гостей шестого Всебелорусского народного собрания.

Перед белорусским обществом на фоне серьезных вызовов стоят чрезвычайно важные задачи динамичного и устойчивого развития страны, достижения гражданского мира и согласия, совершенствования и развития конституционного строя, обеспечения основополагающих прав и свобод граждан. Глубоко убеждена, что народ Республики Беларусь, как это было во все времена, преодолеет все эти вызовы с опорой на общенациональные ценности, на свой уникальный характер. Это ответственная работа, требующая участия всех слоев общества, политических сил и общественных движений, представителей регионов и бизнеса.

Российская Федерация как надежный друг и союзник неизменно оказывала и будет оказывать братскому народу Республики Беларусь многоплановую помощь, в том числе в решении проблем, связанных с пандемией коронавирусной инфекции и ее социально-экономическими последствиями. Углубление экономической интеграции, создание единого рынка на основе унифицированных условий экономической деятельности хозяйствующих субъектов отвечают интересам наших стран и народов.

Народ Республики Беларусь может твердо рассчитывать на поддержку России в реализации созидательной повестки, в формировании которой ключевую роль призван играть ваш общенациональный форум.

Уверена, что граждане вашей страны сообща достойно преодолеют этот непростой период, предложат такие решения, которые позволят обеспечить стабильную и мирную жизнь каждому.
Только народ Республики Беларусь вправе определять будущее своей страны.

Желаю участникам шестого Всебелорусского народного собрания успешной работы на благо народа Республики Беларусь.

Как сообщалось ранее, в ходе первого рабочего дня Всебелорусского народного собрания Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова проинформировала, что в адрес форума поступило более 40 приветственных посланий из 14 стран мира.


Фото: Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

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