Матвиенко поздравила жителей Беларуси с Днем Независимости

Такую телеграмму Матвиенко направила на имя Президента Беларуси Александра Лукашенко.сказано в ней.По словам Матвиенко, духовное и культурное родство, искренняя дружба, взаимная поддержка и солидарность, неразрывность судеб народов двух государств – все это объединяет страны и формирует их крепкий союз.– отметила она.Также она пожелала Александру Лукашенко крепкого здоровья и больших свершений на ответственном государственном посту, а братскому народу Беларуси – мирного неба над головой, благополучия и процветания.Фото пресс-службы Совета Федерации РФ