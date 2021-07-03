Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко поздравила белорусов с Днем Независимости, выразив уверенность, что прочность российско-белорусских отношений, заинтересованность в реализации значительного потенциала двустороннего сотрудничества будут и впредь служить надежной основой партнерства и союзничества русской и белорусской столиц, передает РИА Новости.
Такую телеграмму Матвиенко направила на имя Президента Беларуси Александра Лукашенко.
"От имени Совета Федерации и от себя лично поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь", – сказано в ней.
По словам Матвиенко, духовное и культурное родство, искренняя дружба, взаимная поддержка и солидарность, неразрывность судеб народов двух государств – все это объединяет страны и формирует их крепкий союз.
"Убеждена, что прочность российско-белорусских связей, прошедшая проверку в трудные периоды общей истории, обоюдная заинтересованность в реализации значительного потенциала двустороннего сотрудничества будут и дальше служить надежной основой нашего партнерства и союзничества", – отметила она.
Также она пожелала Александру Лукашенко крепкого здоровья и больших свершений на ответственном государственном посту, а братскому народу Беларуси – мирного неба над головой, благополучия и процветания.
Фото пресс-службы Совета Федерации РФ
Опубликовано:
2168
Матвиенко поздравила жителей Беларуси с Днем Независимости
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter