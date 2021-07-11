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МАРТ просит ретейл и общепит в течение месяца актуализировать виды и типы своих объектов в Торговом реестре

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли просят ретейл и общепит в течение месяца актуализировать виды и типы своих объектов в Торговом реестре. 


Дело в том, что с 8 июля 2021 года вступило в силу Положение о Торговом реестре, утвержденное постановлением Совмина от 25 июня 2021 года № 363. Заработали также постановления МАРТ от 9 марта 2021 года № 14 «О классификации форм торговли», от 7 апреля 2021 года № 23 «О классификации торговых объектов по видам и типам», от 12 апреля 2021 года № 26 «О классификации объектов общественного питания по типам» и от 28 июня 2021 года № 47 «Об изменении постановлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 5 июня 2018 года № 46 и от 18 января 2019 года № 5». В связи с этим в Торговый реестр будут внесены изменения.

В частности, в соответствие с указанными нормативными правовыми актами будут приведены содержащиеся в Торговом реестре справочники видов и типов торговых объектов и объектов общественного питания, а также форм розничной торговли. Кроме того, для минимизации количества обращений организаций торговли и общественного питания в местные исполнительные и распорядительные органы обновлены содержащиеся в Торговом реестре сведения о торговых объектах, объектах общественного питания и формах розничной торговли.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что законодательством определены новые виды торговых объектов и типы объектов общественного питания, например, автозаправочные станции, фудтраки и др., организациям торговли и общественного питания необходимо в месячный срок с 8 июля 2021 года актуализировать или определить новые виды и типы торговых объектов и объектов общественного питания в соответствии с указанными нормативными правовыми актами. А также – проверить содержащиеся в Торговом реестре сведения о принадлежащих им торговых объектах, объектах общественного питания, формах розничной торговли. В случае необходимости изменения указанных сведений в установленном порядке направить в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган уведомления для внесения изменений в сведения, ранее включенные в Торговый реестр. Сведения Торгового реестра размещены в открытом доступе на официальном сайте МАРТ. Баннер размещен на главной странице справа, – обратили внимание в пресс-службе министерства.

При этом в ведомстве отметили, что Положение о Торговом реестре и классификация торговых объектов не предусматривает деление на розничные и оптовые. Так что, если в торговом объекте идет одновременно розничная и оптовая торговля, необходимо представлять одно уведомление для включения сведений в Торговый реестр о таком объекте, указав, какие виды торговли в нем осуществляются. Информация, ранее включенная в Торговый реестр об оптовых торговых объектах, исключена не будет. 

Вместе с тем возможность включать в Торговый реестр данные о таких объектах или редактировать уже имеющиеся сведения будет заблокирована. Поэтому организациям торговли необходимо определить вид и тип таких торговых объектов в соответствии с классификацией и при необходимости заново включить в Торговый реестр сведения о торговом объекте, одновременно исключив сведения об оптовом торговом объекте, – пояснили в МАРТ. 

Фото: pixabay.com
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