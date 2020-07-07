Мариинский театр открыли для зрителей

Ближайшую неделю Санкт-Петербургский театр оперы и балета покажет публике постановки в рамках фестиваля "Звезды белых ночей", сообщает РИА Новости.

Мариинский театр Санкт-Петербурга возвращается к показам балетных и оперных постановок.

Так, в рамках фестиваля "Звезды белых ночей", который состоится на этой неделе, пройдут первые балетные гала-концерты, концертные исполнения оперной классики – "Иоланта", "Трубадур", "Самсон и Далила" – при участии лучших мариинских голосов, а также выступления Дениса Мацуева и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Все события пройдут в Мариинском-2, где будут действовать особые меры безопасности. Количество мест будет ограничено до тысячи, в зале организована шахматная рассадка, а использование средств индивидуальной защиты станет обязательным условием на протяжении всего пребывания зрителей в здании.