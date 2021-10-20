Малкина: на территории ЕАЭС будет реализован принцип равной правовой защиты потребителей

Об этом заявила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина во время онлайн-брифинга. Она отметила, что Программа совместных действий государств ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей – это комплексный документ, подготовленный в рамках реализации Стратегии-2025.





– Программа содержит увязанные по целям, срокам и задачам мероприятия, которые будут реализовываться странами ЕАЭК и Комиссией в течение трех лет.

Ия Малкина заверила, что реализация мероприятий программы позволит создать основу для сближения национального регулирования и создания общих правил взаимодействия потребителя и продавца на едином потребительском рынке союза.

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