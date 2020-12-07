Доля расчетов в национальных валютах в ЕАЭС превышает 70 процентов. Об этом во время видеомоста сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина. По ее словам, большая часть взаимных расчетов пришлась на российский рубль.
Фото: БЕЛТА
–Годовые данные будут известны во втором квартале следующего года. Но мы можем говорить об итогах за первое полугодие 2020 года. Расчеты велись в основном в нацвалютах – их доля составила 72,3 процента. На доллар США пришелся 21 процент, на евро – 6 процентов. Если рассмотреть только национальные валюты стран союза, то большая часть взаимных расчетов пришлась на российский рубль – почти 97 процентов.
Также она сообщила, что за время функционирования союза доля расчетов в нацвалютах во взаимной торговле выросла с 68,3 процента в 2014 году до 73,8 процента в 2019 году.
– Хотелось бы отметить позитивную динамику, которую мы наблюдаем в структуре платежей во внешней торговле наших стран. Если в 2014 году доля нацвалют составляла 19,9 процента, то уже в 2019 году она выросла до 23,4 процента, – подытожила Ия Малкина.
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Малкина: доля расчетов в национальных валютах в ЕАЭС превышает 70 процентов
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