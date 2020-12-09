Пандемия наложила серьезный отпечаток на положение туристической отрасли. Но это не стало поводом отменять путешествие для тех, кто привык встречать Новый год за границей, пишет «Минск-Новости».
Фото: pixabay.com
Есть несколько направлений, где в период пандемии коронавируса ждут туристов.
Конечно, встречающих Новый год дома в узком кругу близких людей в сложившейся ситуации стало больше, но новогодний туризм по-прежнему хорошо держится на плаву. В одном из столичных турагентств рассказали, что путевки расходятся не так, как в прошлые годы, но спрос все-таки есть.
– От поездок никто не отказывается, желающие все равно полетят. Главное, чтобы у всех был отрицательный тест и они были здоровы. Поток туристов на Новый год сократился примерно на 30%. Но люди, несмотря на обстановку, все равно хотят отдохнуть и с нетерпением ждут вылета, ведь многие не поехали никуда летом, – рассказывает директор турагентства «Вояж-Вояж» Анастасия Шинкаренко.
Сейчас популярностью у белорусов пользуются не самые типичные направления. Традиционно в топе были Египет, Турция и Занзибар. Но теперь выбор не так широк.
– Выбор достаточно ограничен, но и здесь есть выход. Например, люди заинтересовались странами, о которых раньше лишь слышали. Открытие этого года – Македония и Сербия. Новые направления минчане сейчас изучают с радостью. Кстати, некоторые уже проданы на весь период зимних праздников. Это Мальдивы и Занзибар, – поясняет специалист.
Она также добавила, что Египет не утратил популярности, ведь это единственный вариант для пляжного отдыха, где не потребуется карантин.
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Мальдивы и Занзибар: какие страны белорусы выбирают для новогоднего путешествия
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