Мальдивы и Занзибар: какие страны белорусы выбирают для новогоднего путешествия

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Есть несколько направлений, где в период пандемии коронавируса ждут туристов.Конечно, встречающих Новый год дома в узком кругу близких людей в сложившейся ситуации стало больше, но новогодний туризм по-прежнему хорошо держится на плаву. В одном из столичных турагентств рассказали, что путевки расходятся не так, как в прошлые годы, но спрос все-таки есть.– рассказывает директор турагентства «Вояж-Вояж» Анастасия Шинкаренко.Сейчас популярностью у белорусов пользуются не самые типичные направления. Традиционно в топе были Египет, Турция и Занзибар. Но теперь выбор не так широк.– поясняет специалист.Она также добавила, что Египет не утратил популярности, ведь это единственный вариант для пляжного отдыха, где не потребуется карантин.