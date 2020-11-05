Мероприятие прошло в «Почтовом салоне» РУП «Белпочта». Церемонию открыл министр иностранных дел Беларуси, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Владимир Макей, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Почтовую марку выпустили к 150-летию со дня рождения выдающегося художника, театрального декоратора и педагога Фердинанда Рущица. Важно при этом то, что ЮНЕСКО объявила 2020-й годом художника и включила юбилей Рущица в Календарь памятных дат ЮНЕСКО на этот год.
Открывая церемонию гашения почтовой марки в честь художника, Владимир Макей сказал, что включение 150-летия со дня рождения нашего знаменитого земляка в Календарь памятных дат ЮНЕСКО является убедительным свидетельством всемирного признания его творчества.
Глава МИД отметил: для Беларуси очень важно, что в нашей совместной с другими странами истории есть такие выдающиеся личности, культурное наследие которых выступает как язык межнационального общения, способствует укреплению и развитию дружеских отношений.
Сообщается, что в мероприятии также участвовало руководство Министерства связи и информатизации, Министерства культуры и Национального художественного музея.
Фото: МИД
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Макей поучаствовал в церемонии гашения почтовой марки, выпущенной к 150-летию со дня рождения Фердинанда Рушица
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