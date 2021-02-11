"Основная причина событий прошлого года, по моему глубокому убеждению, лежит именно в геополитическом столкновении разнонаправленных интересов крупных мировых политических игроков" – такое мнение высказал министр иностранных дел Владимир Макей, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании.
18-я статья Конституции Республики Беларусь определяет, что наша страна ставит своей целью стать безъядерной зоной и сделать государство нейтральным. Первое Всебелорусское народное собрание приняло решение о проведении многовекторной внешней политики с учетом нашего геополитического положения и иных субъективных факторов. Сегодня, особенно на фоне обострения отношений с Западом, вновь звучат разные оценки, – отмечает министр:
– Наш внешнеполитический курс называют «балансированием на канате», «конъюнктурщиной», «прыжками в ширину», «сидением на разных стульях»… Многие предрекают если не конец истории, то уж точно гибель многовекторности или белорусской внешней политики. Беларуси отводятся роли то пограничного государства, то сателлита, то буферной зоны, то некоего моста. Да, нужно объективно признать, что мы находимся на геополитическом разломе между Востоком и Западом. Будем реалистами. Наша географическая уязвимость или геополитическая дилемма никуда не исчезнет.
Фото: БЕЛТА
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Макей: наша геополитическая дилемма никуда не исчезнет
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