Макей: кто аплодировал падению Берлинской стены, сегодня приветствует возведение новых заграждений

, – подчеркнул глава белорусского МИД.По словам министра, прежнюю конфронтацию заменяет новая, более бескомпромиссная. Вместо стирания разделительных линий возводятся новые железные занавесы.– считает Владимир Макей.

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