Макей: кто аплодировал падению Берлинской стены, сегодня приветствует возведение новых заграждений

Множатся попытки подорвать хрупкую архитектуру европейской безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме, сообщает БЕЛТА.
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"На наших ежегодных встречах мы привычно заявляем о нашем единстве в стремлении добиться всеобъемлющей безопасности в евразийско-атлантическом регионе, – подчеркнул глава белорусского МИД. – На деле же между нами растет недоверие. Политическое высокомерие попирает международное право. Множатся попытки подорвать хрупкую архитектуру европейской безопасности. Западные политики уже напрямую говорят о строительстве новой "крепости Европа".
По словам министра, прежнюю конфронтацию заменяет новая, более бескомпромиссная. Вместо стирания разделительных линий возводятся новые железные занавесы.
"Те, кто аплодировал падению Берлинской стены, сегодня приветствуют возведение новых военных заграждений. Вместо общения – сплошные угрозы и обвинения. Это мы видим и на сегодняшнем заседании", – считает Владимир Макей.