Make-up астрология: какая косметика подойдет разным знакам зодиака

А вы знали, что при помощи астрологии можно подобрать для человека его идеальный образ и макияж, в котором он будет чувствовать себя увереннее. Астролог Инни Любимова рассказала о косметических предпочтениях каждого знака зодиака, а также какую косметику стоит выбрать согласно гороскопу.
Овен
Этот огненный знак зодиака не любит ничего лишнего и предпочитают правильно расставлять акценты, в том числе и в макияже. Его главное оружие — румяна. При помощи них он придает лицу свежий вид. Выделив скулы, Овен готов сворачивать горы.
Телец
Тельцы знают, что для создания идеального образа им поможет карандаш для глаз. Этим продуктом они запросто продемонстрируют несколько разных техник: это могут быть стрелки как у Одри Хепберн, а может даже вечерний дымчатый смоки.
Близнецы
Близнецы фанаты аккуратного маникюра. Им даже необязательно обращаться к профессионалам, ведь они и сами могут заняться своими ноготками: в их косметичке всегда найдется лак для ногтей модного оттенка. Считается, что с идеальным маникюром Близнецы ощущают себя более привлекательными.
Рак
Раки могут вовсе не пользоваться тушью или скульптором. Их главное атрибут — любимая помада. Именно с ней они покажут чудеса многозадачности — накрасят губы, придадут лицу румянец, освежат веки. Макияж получится естественным и лаконичным, а для Рака это то, что нужно!
Львы
Львам хактерна особая любовь к зеркалам. Их грива, точнее, волосы часто не только предмет гордости, но и то, над чем они могут трудиться часами. Поэтому Львам для их царственного внешнего вида достаточно иметь при себе сухой шампунь для прикорневого объема.
Дева
Девы - любительницы естественности и натуральности. Они редко наносят яркий макияж. В их арсенале самый часто употребляемый продукт – карандаш для бровей. Пусть он будет идеальным: придав волоскам четкую форму, вы точно почувствуете себя на все сто.
Весы
Весы по своей натуре истинные эстеты. Они предпочитают быть идеальными во всем, не исключение и их внешний вид. В их макияже всегда ровный тон, четкие скулы, подведенные брови и глаза. Однако, когда времени на полный образ не хватает, Весы обходятся стрелками. Матовая подводка их палочка-выручалочка.
Скорпион
Сексуальные и чувственные Скорпионы предпочитают соответствующий магнетический образ. Таковой можно создать при помощи классических смоки. Вам нужно лишь вооружиться пушистой кистью для растушевки и насыщенными оттенками теней.
Стрелец
Стрельцы – один из самых практичных знаков, они ценят комфорт и удобство. Представительницы под этим знаком зодиака не любят многослойный макияж и выбирают простоту. Чтобы вы понимали, для выхода в люди они могут обойтись одним только кушоном. Во-первых, это средство занимает мало места в косметичке, а во-вторых, для Стрельцов не составит труда использовать его даже в дороге.
Козерог
Козероги отмечаются своей особой любовью к скульптурированию. Если хотите порадовать этот знак – подарите ему необходимую палетку. Астролог утверждает, что создав идеальные пропорции, они чувствуют себя более уверенно.
Водолей
Креативные Водолеи любят выделяться на фоне окружающих, а в этом им помогает хайлайтер. Они не только подсвечивают черты лица, но и заставляют Водолеев чувствовать себя настоящими звездами.
Рыбы
Есть в этом списке знак зодиака, который и вовсе может обойтись без косметики. Мечтательным и загадочным Рыбам достаточно иметь при себе флакон любимого аромата, который отображает их характер и темперамент. Оставив за собой насыщенный шлейф, этот знак может быть уверен — воспоминания о нем останутся надолго.
Фото: Маргарита Пирогова, pixabay.com
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Make-up астрология: какая косметика подойдет разным знакам зодиака
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