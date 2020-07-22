"Люди авторитетные, которые формируют мнения" – Лукашенко встретился c доверенными лицами

, – подчеркнул в начале мероприятия Президент Беларуси. Он сообщил, что специально попросил организовать эту встречу именно сейчас, так как доверенные лица уже провели ряд встреч с избирателями и имели возможность почувствовать ситуацию.отметил белорусский лидер.Говоря о составе группы доверенных лиц, Александр Лукашенко обратил внимание, что в этот раз к ее формированию отнеслись очень аккуратно и даже трепетно., – заметил Глава государства.Александр Лукашенко обратил внимание: прежде чем утвердить группу доверенных лиц, рассматривали биографии этих людей, изучали рекомендации с мест, если в таковых была необходимость.подчеркнул Президент.Он уточнил, что знает всех, кто вошел в группу доверенных лиц, хоть с единицами из них мог прежде и не сталкиваться непосредственно.добавил Александр Лукашенко.