Лунное затмение 26 мая: что можно, а что нельзя делать в этот день

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Что нельзя делать в лунное затмение

Эти дни неблагоприятны для:

Что можно делать в лунное затмение

В период лунного затмения благоприятно:



Первое лунное затмение 2021 года произойдет 26 мая, в 14:18 (по минскому времени) на оси Стрелец - Близнецы. Его можно будет наблюдать в Юго-Восточной Азии, Австралии, в северной и частично южной Америке. В Беларуси и европейской части России затмение 26 мая недоступно для наблюдения, поскольку Луна в это время будет под горизонтом.Влияние майского лунного затмения будет ощущаться за 3 дня до самого события и 3 дня после. То есть осторожность следует проявлять примерно с 23 по 29 мая.• Операций, процедур, любых консультации у врачей• Решения важных рабочих вопросов (таких как увольнение, повышение, зарплата)• Манипуляций с собственной внешностью, будь то смена имиджа или покупка новой косметики• Путешествий и командировок• Занятий спортом• Выяснения отношений• Решения финансовых проблем (нельзя давать и брать в долг, дарить и получать дорогие подарки)• Избавляться от вредных привычек• Проводить практики очищения тела, пространства, дома• Завершать начатые дела• Избавляться от всего ненужного• Подводить итоги и анализировать события прошлого