Лунное затмение 26 мая: что можно, а что нельзя делать в этот день

Первое лунное затмение 2021 года произойдет 26 мая, в 14:18 (по минскому времени) на оси Стрелец - Близнецы. Его можно будет наблюдать в Юго-Восточной Азии, Австралии, в северной и частично южной Америке. В Беларуси и европейской части России затмение 26 мая недоступно для наблюдения, поскольку Луна в это время будет под горизонтом.
Что нельзя делать в лунное затмениеВлияние майского лунного затмения будет ощущаться за 3 дня до самого события и 3 дня после. То есть осторожность следует проявлять примерно с 23 по 29 мая.
Эти дни неблагоприятны для:
• Операций, процедур, любых консультации у врачей
• Решения важных рабочих вопросов (таких как увольнение, повышение, зарплата)
• Манипуляций с собственной внешностью, будь то смена имиджа или покупка новой косметики
• Путешествий и командировок
• Занятий спортом
• Выяснения отношений
• Решения финансовых проблем (нельзя давать и брать в долг, дарить и получать дорогие подарки)
Что можно делать в лунное затмениеВ период лунного затмения благоприятно:
• Избавляться от вредных привычек
• Проводить практики очищения тела, пространства, дома
• Завершать начатые дела
• Избавляться от всего ненужного
• Подводить итоги и анализировать события прошлого