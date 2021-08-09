Лукашенко: я защищал не свою власть, я защищал вас, страну

Об этом Глава государства заявил во время «Большого разговора с Президентом», отвечая на вопрос, не боялся ли он выхода людей на улицы в важные для оппозиции даты вроде 25 марта или 9 августа. В связи с этим Александр Лукашенко выразил благодарность силовым структурам:
- Они очень жестко поработали. Они показали, что прощения никому не будет. Они выполнили мою команду. Я им все время говорю: им (нарушителям общественного порядка – прим.ред) надо демонстрировать, что с нами шутки плохи. Поверьте, я не имел в виду свою власть.
Александр Лукашенко честно признался: он действительно был очень обижен на протестующих.
- Мне казалось, что их было гораздо больше, - подчеркнул Президент. - Это я сейчас понимаю, какие технологии были и сколько там было людей… Думаю, ну почему? Я объяснял тем, что пандемия эта была, что она затронула многих, что мой особый этот путь, я оказался один. Я это все учитывал. Но думал: почему люди меня не слышат?.. Я привык к тому, что люди меня слушали и понимали. А тут на тебе… Я не свою власть защищал. Я защищал вас, страну. Я понимал, что как мужик, как военный человек, я не должен сдаться. А тем более у меня было на кого опереться. Они все выполнили свою роль.
Президент при этом подчеркнул: милиция с улиц не уходила никогда.
Анализируя события прошлого года, Александр Лукашенко отметил, что самый лучший лекарь – это время:
- Наши люди увидели, кто есть кто. Ну и что они увидели? Сейчас жуткая драка – между центром «лохушко» и центром «тихушко». За что? За деньги! Они хотели на нас заработать. Всё! А придя к власти и поделив страну, собственность (государства – прим.ред.) , они заработали бы еще больше. А это было неправильно. Это было несправедливо. Поэтому мы выстояли и победили. Пока. Но расслабляться ни в коем случае нельзя.
Фото: БЕЛТА