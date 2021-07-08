Об этом Глава государства заявил на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, которая сегодня прошла во Дворце Независимости:
– Деваться вам некуда. В прошлом году военнослужащие силовых подразделений подняли так высоко планку действий военных по защите нашего Отечества, что удерживать ее на такой высоте будет непросто. Но мы – люди военные.
Александр Лукашенко поблагодарил военных, пожелал им мужества, попросил их всегда быть честными и ни в коем случае не допускать предательства.
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Лукашенко – военным: в прошлом году военнослужащие подняли планку по защите нашего Отечества настолько высоко, что удерживать ее будет непросто
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