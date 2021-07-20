Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время совещания по приоритетам внешней политики на современном этапе:
– В целях защиты своих предприятий мы должны активнее использовать механизмы международных организаций. Все, кто вознамерится аннулировать результаты тендеров, отменить контракты на закупку отечественной продукции за рубежом, должны четко понимать, что это им просто так с рук не сойдет.
Президент потребовал активнее создавать прецеденты, нарабатывать практику защиты экономических интересов. Ресурсы для этого есть, убежден Глава государства:
– Юристов-международников у нас достаточно. Предприятиям совместно с посольствами следует сражаться за каждый трактор, грузовик или комбайн, за каждую тонну минеральных удобрений!
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
995
Лукашенко требует активнее защищать белорусские предприятия
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter