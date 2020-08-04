Лукашенко: спрос на продовольствие в мире растет, поэтому крестьянский труд всегда будет востребован

Александр Лукашенко в ходе Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию в очередной раз призвал активнее защищать собственный рынок.

«Мы просто безобразно этим занимаемся. Коронавирус ясно показал настоящую цену торговым правилам и обязательствам, – подчеркнул Глава государства. – Все на них наплевали и вплоть до открытых конфронтаций защищают своих производителей. Не пускают в госзакупки и на бюджетные стройки. То есть сегодня все страны этим процессом жестко управляют. Мы тоже примем принципиальные решения в ближайшее время».

При этом белорусский лидер особо отметил, что никакая защита не поможет некачественным товарам. «Обращаюсь ко всем руководителям и специалистам: вопросы качества нашей продукции, ее соответствия международным стандартам являются приоритетом. По многим позициям знак «Сделано в Беларуси» уже работает как лучшая реклама. Особенно в отношении продуктов питания», – сказал Александр Лукашенко.

Он также заметил, что за весь период президентства его упрекают за излишнее внимание к селу. «Почему-то некоторые думают, что полная продовольственная безопасность и ежегодный экспорт продуктов питания на 6 миллиардов долларов упали нам с неба. Спрос на продовольствие в мире растет. ООН прогнозирует: почти миллиард человек будет в ближайшее время голодать. Крестьянский труд будет всегда востребован», – резюмировал Президент.