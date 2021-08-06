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  2. Лукашенко поздравил с медалями олимпийских призеров по вольной борьбе Кадимагомедова и Колодинскую

Лукашенко поздравил с медалями олимпийских призеров по вольной борьбе Кадимагомедова и Колодинскую

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по вольной борьбе с завоеванием медалей на Олимпийских играх в Токио - Магомедхабиба Кадимагомедова с серебром, Ванессу Колодинскую с бронзой. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе главы государства.


- В Токио тебе достался непростой жребий, но ты уверенно справился с сильным соперником. Прекрасную форму и волю к победе показал и в финальном поединке, - говорится в поздравлении Магомедхабибу Кадимагомедову. - Убежден, что в твоей карьере будет еще много ярких выступлений и громких побед.

Президент пожелал спортсмену крепкого здоровья, удачи и благополучия.


В поздравлении Ванессе Колодинской белорусский лидер подчеркнул:

- В жесткой конкуренции тебе удалось покорить этот высокий пьедестал. Твое выступление - несомненный успех, а блестящая победа в поединке за бронзу - яркое свидетельство таланта.

Александр Лукашенко пожелал Ванессе Колодинской крепкого здоровья, оптимизма и новых достижений на благо родной Беларуси.

Особые слова благодарности глава государства адресовал тренерам и всей национальной команде по вольной борьбе.

- Вы высоко пронесли флаг Республики Беларусь на главном спортивном форуме планеты. Спасибо вам за труд, выдержку и достойный результат, - отметил Президент.
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Фото: РЕЙТЕР
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