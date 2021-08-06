Лукашенко поздравил с медалями олимпийских призеров по вольной борьбе Кадимагомедова и Колодинскую

, - говорится в поздравлении Магомедхабибу Кадимагомедову. -Президент пожелал спортсмену крепкого здоровья, удачи и благополучия.В поздравлении Ванессе Колодинской белорусский лидер подчеркнул:Александр Лукашенко пожелал Ванессе Колодинской крепкого здоровья, оптимизма и новых достижений на благо родной Беларуси.Особые слова благодарности глава государства адресовал тренерам и всей национальной команде по вольной борьбе.тметил Президент.