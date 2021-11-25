Лукашенко поздравил Румена Радева с избранием президентом Болгарии

Румен Радев

– говорится в поздравлении.Глава государства выразил уверенность, что в сегодняшних условиях поддержание прагматичных отношений на принципах взаимного уважения и партнерства, отвечает интересам народов обеих стран.Президент подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества с Болгарией по широкому спектру направлений: от торговых, инвестиционных и научно-технических связей до гуманитарных контактов и туризма.Александр Лукашенко пожелал Румену Радеву крепкого здоровья и успехов на ответственном государственном посту, а болгарскому народу – мира, стабильности и процветания.