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  2. Лукашенко поздравил Румена Радева с избранием президентом Болгарии

Лукашенко поздравил Румена Радева с избранием президентом Болгарии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Румена Радева с избранием президентом Болгарии. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Румен Радев

"Результаты выборов, которые состоялись в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Болгарии", – говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что в сегодняшних условиях поддержание прагматичных отношений на принципах взаимного уважения и партнерства, отвечает интересам народов обеих стран.

Президент подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества с Болгарией по широкому спектру направлений: от торговых, инвестиционных и научно-технических связей до гуманитарных контактов и туризма.

Александр Лукашенко пожелал Румену Радеву крепкого здоровья и успехов на ответственном государственном посту, а болгарскому народу – мира, стабильности и процветания.
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Фото: РЕЙТЕР
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