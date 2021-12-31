Лукашенко распорядился заняться развитием системы ЭКО

– Недавно, буквально два-три дня назад, обсуждали с женщинами эту проблему. Случайно. Говорят, у нас незаконченная эта система.
В частности, по словам Главы государства, речь идет об отсутствии банка данных и генетических материалов для экстракорпорального оплодотворения. Президент распорядился:
– У нас это не развито. Давайте мы этим займемся принципиально и сделаем хотя бы не хуже, чем в России. Давайте это сделаем очень быстро. В первом полугодии будущего года. Примем все решения, чтобы было не хуже, чем в самых развитых странах. Коль мы согласились, что ЭКО быть. Это для конкретной семьи и для женщины трагедия, если она не может родить сама. Поэтому давайте развяжем этот вопрос. А так мы полшага сделали и остановились. Давайте сделаем этот банк. Давайте будем это рекламировать. Сделаем все, чтобы женщина могла родить. У женщины, которая хочет, должен быть ребенок.
Александр Лукашенко посетил РНПЦ «Мать и дитя»Фото: БЕЛТА
Президенту рассказали о проводимых в РНПЦ «Мать и дитя» уникальных операциях
Директор РНПЦ «Мать и дитя»: новые технологии позволят нам более качественно и лучше выхаживать деток
Медики подарили Лукашенко дореволюционный стетоскоп, Президент медикам - УЗИ-аппарат экспертного класса
Годом исторической памяти будет объявлен 2022-й в Беларуси