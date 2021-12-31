Президенту рассказали о проводимых в РНПЦ «Мать и дитя» уникальных операциях

Сегодня Александр Лукашенко посетил РНПЦ «Мать и дитя». Главе государства доложили об организации перинатальной помощи в стране.
В частности, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич озвучил такие цифры: по показателю младенческой смертности (2,6 на 1000 родившихся живыми в 2020 году) наша страна опережает многие развитые страны мира:
– Но для семьи неважно, какие цифры по статистике, для них это потеря и горе 100 процентов. Вот почему мы боремся за каждого ребенка.
Министр также добавил, что ежегодно в стране рождается около 250 детей с экстремально низкой массой тела. При этом выживаемость таких малышей (от 500 граммов) на первом году жизни составляет более 80%, а первичный выход на инвалидность среди этой категории не превышает 17–18%.
В свою очередь директор РНПЦ «Мать и дитя» Сергей Васильев рассказал Президенту об одном из перспективных направлений работ центра – фетоскопической хирургии: когда операции проводятся плоду прямо в утробе матери.
–- В настоящее время мы лечим гемолитическую болезнь новорожденных: фактически внутривенно переливаем детям внутриутробно кровь. При синдроме фето-фетальной трансфузии, когда между двойней есть сеть патологических сосудов, мы коагулируем эти сосуды, в результате 80% таких деток донашиваются до срока. Уже начинаем и оперировать на самом плоде более серьезные операции.
В частности, Сергей Васильев рассказал Александру Лукашенко, что 2 недели назад была проведена первая в республике операция, в ходе которой на сроке беременности 26–27 недель у ребенка была удалена спинномозговая грыжа, после чего малыш продолжает развиваться в утробе матери. Кроме того, здесь делают комбинированные операции при врастании плаценты.
Фото: БЕЛТА