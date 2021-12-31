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Александр Лукашенко сегодня посетит РНПЦ «Мать и дитя»

Президент сегодня посетит Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя». Глава государства заслушает доклад об организации перинатальной помощи в стране. Александр Лукашенко также планирует ознакомиться с организацией работы нового корпуса клинического отдела анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей РНПЦ.  

Фото: БЕЛТА

Мероприятия по модернизации системы оказания неонатальной помощи в РНПЦ «Мать и дитя» были начаты в 2019 году по займу Всемирного банка. В ноябре 2021 года объект введен в строй. В новом корпусе создан клинический отдел анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии для новорожденных детей.

Отдел представляет собой единый комплекс IV технологического уровня оказания перинатальной помощи и состоит из отделения анестезиологии и реанимации (с палатами для новорожденных детей), выездной реанимационно-консультативной бригады для новорожденных детей.  На его базе также организован обучающий тренинговый центр для действующих детских врачей-анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер, а также  лаборатория экстренных анализов и операционный блок для проведения экстренных оперативных вмешательств.
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