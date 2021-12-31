Александр Лукашенко сегодня посетит РНПЦ «Мать и дитя»

Мероприятия по модернизации системы оказания неонатальной помощи в РНПЦ «Мать и дитя» были начаты в 2019 году по займу Всемирного банка. В ноябре 2021 года объект введен в строй. В новом корпусе создан клинический отдел анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии для новорожденных детей.Отдел представляет собой единый комплекс IV технологического уровня оказания перинатальной помощи и состоит из отделения анестезиологии и реанимации (с палатами для новорожденных детей), выездной реанимационно-консультативной бригады для новорожденных детей. На его базе также организован обучающий тренинговый центр для действующих детских врачей-анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер, а также лаборатория экстренных анализов и операционный блок для проведения экстренных оперативных вмешательств.