Лукашенко о сохранности скота: здесь надо каленым железом вырезать все недостатки

Об этом Президент заявил сегодня, принимая с докладом заместителя Премьер-министра Александра Субботина и министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко. Александр Лукашенко, в частности, обратил внимание на необходимость достойного проведения зимне-стойлового периода:
– Надо организовать содержание скота так, чтобы получить не меньше продукции, чем в прошлом году. И самое главное – сохранность скота. На каком уровне находимся по падежу скота? Это вопрос запредельный, с моей точки зрения. Здесь надо каленым железом вырезать все недостатки. Если, к примеру, корова растелилась в каком-то хозяйстве и они теленочка не могут сохранить, значит, эти телята должны быть немедленно переведены в другое хозяйство, где и накормят, и напоят, и обеспечат сохранность. Вплоть до этих радикальных вариантов.
Президент также обратил внимание на мелиорацию земель, повышение плодородия почвы:
– Это кровная наша задача. Это государственный вопрос.
Еще одна тема, которая обсуждалась сегодня, касается распространения современных технологий и методов управления в АПК. В связи с этим Глава государства привел в пример производственное предприятие Национальной академии наук «Устье» в Оршанском районе:
– Мы договорились, что вы посмотрите, надо ли нам это вообще широко внедрять и где мы будет осваивать эти технологии.
Александр Лукашенко поинтересовался также результатами эксперимента в Витебской области по созданию интеграционных структур в сельском хозяйстве:
– Уже второй год работаем в этих условиях. Получила ли Витебская область то, что мы от нее ожидали?
Президент анонсировал, что этой зимой намерен побывать в некоторых интеграционных объединениях и посмотреть, как они работают.
Фото: БЕЛТА