Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: ситуация непростая, но под контролем

– Мы накопили собственный опыт борьбы с этим злом, – отметил Александр Лукашенко. – Мы научились лечить людей. Поэтому второй вопрос: чего не хватает в Витебской области для лечения людей, прежде всего с СОVID-19? Ситуация в мире очень напряженная, если не сказать больше. Непростая ситуация и в Беларуси. Есть такая фраза, которую мы все произносим: ситуация непростая, но под контролем.
Что касается Витебской области, Глава государства подчеркнул, что никакой критической ситуации нет и быть не должно. Впрочем, как и в стране в целом. Александр Лукашенко привел такие цифры:
– Сегодня в стране задействовано около 500 аппаратов искусственной вентиляции легких. А задействовать можем 2,5 тысячи. Аппаратов ИВЛ у нас предостаточно на сегодняшний день. Мы сделаем все для того, чтобы наши больные не чувствовали в этом дефицита.
В первую волну пандемии хорошо зарекомендовали себя организационные штабы, которые были созданы в регионах по поручению Президента.
– Поэтому в эту вторую волну я пошел этим же путем и месяц назад были воссозданы вновь областные штабы и республиканский штаб при Министерстве здравоохранения во главе с министром, – сказал Александр Лукашенко. – Они организуют лечение, поставку средств защиты врачей и больных, поставку лекарств с запасом. Когда у нас есть возможность мобилизовать все силы и ресурсы на решение той или иной проблемы, тогда есть результат. А кто может организовать в Витебской области это? Конечно, губернатор со своими подчиненными. И он сегодня отвечает за эти проблемы (лечение людей) больше, чем за какие-то другие, потому что за этим стоит жизнь наших людей.
О чем Лукашенко говорил с медиками в Витебском областном роддомеФото: БЕЛТА
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