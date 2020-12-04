Лукашенко: третий день подряд больше выписываем из больниц, чем туда поступает

Об этом Президент заявил сегодня в Витебске на заседании областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции. Александр Лукашенко отметил, что есть маленький штрих, который обнадеживает:



– У нас третий день подряд больше выписываем из больниц, чем туда поступает. Это говорит о том, что у нас не будет чрезмерного заполнения больниц. Койки освобождаются.



Президент подчеркнул, что в стране сегодня достаточно койко-мест, в том числе для ковидных больных. Правда, и здесь фейкометы не унимаются, утверждая, что выписывают, дескать, людей, которых надо было еще держать в больнице. Александр Лукашенко отреагировал так:



– Глупость несусветная! Ни один врач не выбросит человека на амбулаторное или санаторно-курортное лечение, если видит, что пациент не приобрел устойчивую динамику выздоровления.



Более того, в больницах, которые переквалифицировали под лечение ковидных, врачи даже передерживают пациентов на два-три дня для подстраховки.