Лукашенко о санкциях: нет причин сложить руки и умирать

Об этом Президент Беларуси заявил сегодня, согласовывая назначение руководителей местных органов власти. Глава государства констатировал, что, конечно, ничего хорошего в санкциях нет:



– Но чтобы сегодня лечь, сложить руки на груди и умирать, причин для этого нет. Я больше скажу. Мы же осуществляем власть. Даже если бы были причины умирать, мы все равно должны жить, чтобы не умерли другие.



Президент подчеркнул, что у каждого из вновь назначенных управленцев своя зона ответственности:



– И вы должны там сделать максимум для того, чтобы люди имели работу. Кто старается, работает – получает больше, кто лоботрясничает – тот свое получает. И тогда никто не сковырнет страну. А что касается власти, есть механизмы, начиная от Президента и заканчивая председателями райисполкомов.