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  2. Лукашенко о принятии своей первой президентской присяги под бело-красно-белым флагом: иначе поступить я не мог

Лукашенко о принятии своей первой президентской присяги под бело-красно-белым флагом: иначе поступить я не мог

Об этом Глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов в Орше:


– Меня за это не надо критиковать. Умный человек скажет: Президент законопослушный. Тогда был такой флаг, установленный Верховным Советом (мы не голосовали за эту символику, но большинством она была принята под давлением наших националистических депутатов). Никакой конспирологии. Иначе я тогда поступить не мог. Я должен был быть Президентом для всех, и законопослушным. Я так и делал.

Что касается нынешней символики, Президент отметил, что за нее на референдуме проголосовало большинство граждан. С удовольствием использует ее и он:

– Народ высказался за эту символику. А этот флаг, вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги.

Притом что к Победе в Великой Отечественной войне (и на этом Глава государства заострил отдельное внимание) белорусы относятся с особым чувством:

– Нам ли, белорусам, возвращаться к тому, что было в годы фашизма? Сколько наших людей угробили под этим флагом? Сколько русских, белорусов, евреев, татар тут погибло? И все под тем флагом. Флаг-то ни в чем не виноват, но его использовали. Поэтому давайте мы будем подальше держаться от этого. У нас есть хорошая символика, ее надо использовать.

Фото: БЕЛТА
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