Лукашенко о госслужбе: это сродни военной службе

Президент Беларуси сегодня во время принятия кадровых решений дал напутствие руководителям:



– Мыла и размазни у вас среди подчиненных и коллег быть не должно.



Александр Лукашенко также акцентировал внимание на том факте, что управленцы обладают властными полномочиями и должны их проявлять:



– Ни в коем случае не щелкайте каблуками и не отвечайте на постановку задачи начальников – чего изволите, иду исполняю. Вы люди, обладающие властными полномочиями, наделенными Президентом страны. В этом суть нашей сегодняшней встречи. Не в том, что я вам тут хочу как какой-то великий вождь дать какие-то наставления. Абсолютно не в этом дело. Вы получаете от первого лица в государстве власть в свои руки. Поэтому вы не должны быть безмолвными исполнителями.



При этом Глава государства напомнил, что краеугольным камнем руководителя любого уровня должна являться исполнительская дисциплина:



– И вы должны быть образцом для подражания для других, всех, кто видит, не только подчиненных. Во-вторых, исполнительская дисциплина – это когда принятое решение после долгих обсуждений, мучений, возражений (вы должны уметь слушать своих подчиненных) или вы сами его выдали, должно исполняться беспрекословно. Люди в погонах, которые здесь присутствуют, прекрасно понимают, что это такое. Мы на госслужбе. А госслужба – это сродни военной службе.