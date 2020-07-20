Президент сегодня произвел кадровые назначения в дипломатическом корпусе. Среди принятых кадровых решений журналисты обратили особое внимание на назначение бывшего заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в США. Как сообщалось ранее, Минск и Вашингтон после 12-летнего перерыва заявили о намерении обменяться послами. В Минске со своей кандидатурой определились и провели все необходимые внутригосударственные процедуры по ее согласованию. В США этот процесс пока продолжается.
Бывший первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Королевстве Нидерландов. Андрей Дапкюнас, также работавший заместителем министра иностранных дел, отныне будет руководить посольством Беларуси в Австрии и по совместительству в Словении, а также занимать должность Постоянного представителя Беларуси при международных организациях в Вене и по совместительству при ОБСЕ.
Новые дипломатические назначения получили и некоторые бывшие члены Правительства, состав которого обновился в июне этого года. Так, бывший министр промышленности Павел Утюпин направлен послом в Казахстан. Экс-министр финансов Максим Ермолович будет возглавлять посольство в Великобритании и Северной Ирландии и по совместительству в Ирландии.
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Лукашенко назначил новых послов в США, Австрии, Великобритании, Нидерландах и Казахстане
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