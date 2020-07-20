Лукашенко назначил новых послов в США, Австрии, Великобритании, Нидерландах и Казахстане

Бывший первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Королевстве Нидерландов. Андрей Дапкюнас, также работавший заместителем министра иностранных дел, отныне будет руководить посольством Беларуси в Австрии и по совместительству в Словении, а также занимать должность Постоянного представителя Беларуси при международных организациях в Вене и по совместительству при ОБСЕ.Новые дипломатические назначения получили и некоторые бывшие члены Правительства, состав которого обновился в июне этого года. Так, бывший министр промышленности Павел Утюпин направлен послом в Казахстан. Экс-министр финансов Максим Ермолович будет возглавлять посольство в Великобритании и Северной Ирландии и по совместительству в Ирландии.