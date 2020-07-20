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  2. Макей о странах, куда назначены новые послы: наши отношения с ними развиваются динамично и поступательно

Макей о странах, куда назначены новые послы: наши отношения с ними развиваются динамично и поступательно

Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Владимир Макей после того, как Президент назначил послов в Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан

– Такого пакета важных стран и такого высокого уровня назначенцев я не могу вспомнить за всю историю кадровых дней у Президента за свою бытность министром. Те страны, куда сегодня назначены послы, играют важную роль и в регионе, и в мире в целом. И наши отношения с ними развиваются динамично и поступательно. 


Министр напомнил, что с Великобританией Беларусь в свое время имела товарооборот более трех миллиардов долларов. С Нидерландами было тоже более двух миллиардов долларов. 

– С Соединенными Штатами Америки и Казахстаном у нас в прошлом году почти до миллиарда долларов был товарооборот. Австрия играет важную роль для нас с точки зрения экономического сотрудничества и как страна, которая является штаб-квартирой многих региональных и международных организаций (ОБСЕ, ряда агентств ООН). И взаимодействие с ними имеет огромное значение. 

Владимир Макей подчеркнул, что сегодняшний кадровый день в истории дипломатической службы Беларуси является очень важным. 

– И я убежден, что на все эти ответственные посты назначены люди, которые будут ответственно работать в интересах государства. Мы заинтересованы в том, чтобы развивать и дальше наши всесторонние отношения с этими странами. Это очень важно с точки зрения выполнения тех задач по диверсификации внешнеполитических и внешнеэкономических отношений, которые ставит перед нами Глава государства.
 
Самое главное, подчеркнул министр, что и эти страны выказывают заинтересованность в развитии сотрудничества:

–Мы видим взаимное стремление этих стран развивать тесное всестороннее сотрудничество с Беларусью. Даже несмотря на эту ситуацию, связанную с пандемией. У нас продолжаются контакты и с послами этих государств, аккредитованными в Беларуси, и с коллегами из столиц. И я вижу однозначную нацеленность на дальнейшее продвижение тесного взаимодействия с Беларусью, что очень важно для нас. Убежден, что ситуация, связанная с отсутствием личных контактов в период пандемии, скоро закончится. И у нас появится возможность для более тесного обсуждения всех вопросов, связанных с дальнейшим поступательным движением навстречу друг другу.

Фото: БЕЛТА
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