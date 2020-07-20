Беларуси очень важно развивать промышленные связи с Казахстаном. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, назначая Павла Утюпина Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане, передает корреспондент БЕЛТА.
От нового посла в Казахстане Глава государства ждет развития кооперационных связей в сфере промышленности. "Я Президенту (Казахстана. – Прим. БЕЛТА) поклялся, что приедет очень толковый и порядочный человек. Для нас очень важна промышленность там. Поэтому не думай, что ты уезжаешь для отдыха. Нам надо Казахстан подтянуть к Беларуси. У нас развито сельхозмашиностроение, компетенции у нас приличные – то, чего нет у них. Я очень надеюсь, что твой опыт работы в промышленном секторе поможет нам справиться с решением задач по расширению товарооборота с Казахстаном. Страна интересная, люди интересные, и очень большой объем работы", – отметил Александр Лукашенко.
Как сообщалось, Глава государства назначил сегодня послов в Нидерланды, США, Австрию, Великобританию и Казахстан. Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Нидерландах станет первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко. Заместители министра Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас назначены, соответственно, послами в США и Австрию. Кроме того, Андрей Дапкюнас по совместительству займет должность посла в Словении и станет постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене и при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Экс-министр финансов Максим Ермолович станет послом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и по совместительству в Ирландии.
Фото: архив БЕЛТА
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Лукашенко: Беларуси очень важно развивать промышленные связи с Казахстаном
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