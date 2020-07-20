Привлечение финансов, экономический и энергетический диалог, международная безопасность: посол Беларуси в США рассказал о приоритетных задачах

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После назначения посол Беларуси в США прокомментировал те задачи, которые перед ним поставил Глава государства. В частности, Олег Кравченко отметил:Среди областей, в которых интересы двух стран совпадают, уточнил посол, в первую очередь взаимодействие в области привлечения финансовых ресурсов, экономический и энергетический диалог, международная безопасность, сотрудничество правоохранительных органов.Говоря о том, что посол считает для себя главной задачей, Олег Кравченко уточнил: