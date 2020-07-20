Александр Лукашенко назначил сегодня Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в США. Им стал бывший заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.
Фото: БЕЛТА
После назначения посол Беларуси в США прокомментировал те задачи, которые перед ним поставил Глава государства. В частности, Олег Кравченко отметил:
– Мы с Соединенными Штатами Америки не станем военно-политическими союзниками в обозримой перспективе, но мы можем быть взаимовыгодными партнерами.
Среди областей, в которых интересы двух стран совпадают, уточнил посол, в первую очередь взаимодействие в области привлечения финансовых ресурсов, экономический и энергетический диалог, международная безопасность, сотрудничество правоохранительных органов.
– То, что мы принадлежим к разным военно-политическим блокам, не исключает, а, скорее, определяет необходимость контактов между военными. Безусловно, мы соглашаемся не во всем, поэтому важным элементов наших двусторонних отношений останется диалог по тем вопросам, по которым наши позиции различаются.
Говоря о том, что посол считает для себя главной задачей, Олег Кравченко уточнил:
– Мне хотелось, чтобы мы достигли такого уровня нормализации наших отношений, который можно будет оценить как устойчивый. Когда мы будем знать наверняка, что в ближайшее время не возникнет новых осложнений для доступа на емкий и платежеспособный американский рынок, для возможностей производственной кооперации, для возможности привлечения финансовых ресурсов. И поэтому я считаю именно придание устойчивого характера тем достижениям, той нормализации, которую нам удалось достичь сейчас, приоритетной задачей.
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Привлечение финансов, экономический и энергетический диалог, международная безопасность: посол Беларуси в США рассказал о приоритетных задачах
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